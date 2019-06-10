İşte Hasan Ali Kaldırım'ın Kylian Mbappe hazırlığı

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, A Milli Futbol Takımımızın Fransa karşısında aldığı galibiyette büyük pay sahibi oldu. Rakibin 180 milyon Euro bonservisle transfer olan yıldızı Kylian Mbappe'yi sahadan silen Hasan Ali'nin bu maç için hazırlanmaya haftalar öncesinden başladığı ortaya çıktı.

ALMANYA'DAN ÖZEL HOCA

Hasan Ali, sezon başı hazırlıklarında getirttiği fizyoterapisti Fransa maçına özel olarak ikinci kez İstanbul'a çağırdı. Bundesliga'da birçok takımda görev yapan fizyoterapist ile kendi eksik noktalarını güçlendirme çalışmaları yaptı. Hasan ayrıca analiz ekibine özel Mbappe videoları hazırlattı.

MBAPPE YERİNİ DEĞİŞTİRDİ...

Avrupa'nın 5 büyük ligini yakından takip eden Hasan, Mbappe'nin maçlardaki bireysel performanslarını, hangi tercihleri kullandığını, güçlü ve zayıf yanlarını analiz ederek kendine bir savunma stratejisi çıkardı. Bu başarılı strateji sonrası, maça sağ kanatta başlayan Mbappe, ortaya geçmek zorunda kaldı.