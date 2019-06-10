Skandalın ardından İzlanda cephesinden ilk açıklama

İzlanda ile oynayacağı EURO2020 elemeleri için bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımımıza, bu ülkede yapılan 3.5 saatlik skandal güvenlik araması ve daha sona Emre Belözoğlu'na yapılan fırça saygısızlığı ile ilgili İzlanda cephesinden ilk açıklama geldi.

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

İzlanda basını ise olayla ilgili haber yapmamayı tercih ederek saygısızlığa adeta çanak tuttu.