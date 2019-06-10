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! transferinde Fenerbahçe'den son dakika atağı

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Forvet arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, 'in transferinde ezeli rakibi Galatasaray'ın bir adım önün geçti. Max Kruse'un da son kararını bekleyen Fenerbahçe'de, Eljif Elmas'ın transferiyle ilgili ise son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.6.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 10:57
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe'den son dakika atağı

Transferde önceliği forvet hattına veren Fenerbahçe'de liste her geçen gün kabarırken, ilk iki hedefin hâlâ Max Kruse ve Vedat Muriç olduğu belirlendi. Yönetim iki oyuncuyu da renklerine bağlamak için çabalarını sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe'den son dakika atağı
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