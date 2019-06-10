SON DAKİKA - Milli takımımızı İzlanda'da 3 saat beklettiler; Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattılar! Böyle terbiyesizlik görülmedi...

Türkiye kafilesi yarın gece oynanacak İzlanda maçı için bu ülkeye hareket etti. Gayet neşeli olan kafile 6.5 saatlik uçuşun ardından Keflavik Havalimanı'na indi, İzlandalı yetkililer herhangi bir açıklama yapmadan millilerimizi tam 3 saat boyunca havalimanında tuttu. Milli takım kaptanlarından Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz da yaşananlar sonrası konuştu! Emre Belözoğlu; "Bizim ülkemize kurban olsunlar, indiğimizden beri içerde gereksiz yere fazla arama yaptılar." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise son dakika açıklamasında; "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi."

İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.