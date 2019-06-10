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- Milli takımımızı 'da 3 saat beklettiler; 'na uzattılar! Böyle terbiyesizlik görülmedi...

Türkiye A Milli takımı kaptanı 'na yapılan terbiyesizlikten sonra haberinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Fransa'yı mağlup eden millilerimiz Konya'dan özel uçakla 'daki Keflavik Havalimanı'na doğru hareket etti. 6.5 saat yorucu uçak yolculuğunun ardından milliler havalimanında 3 saat boyunca nedensiz yere bekletildi! Milli takım kaptanlarından ; yaptığı açıklamada olanları terbiyesizlik, saygısızlık olarak nitelendirirken Emre Belözoğlu'nun açıklama yaptığı sırada kendini bilmez bir İzlandalı taraftarın ona uzatıp aklında dalga geçmeye çalışması büyük tepki topladı! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaşananların ardından son dakika açıklamasında bulundu!

Giriş Tarihi: 10.6.2019 08:04
SON DAKİKA - Milli takımımızı İzlanda'da 3 saat beklettiler; Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattılar! Böyle terbiyesizlik görülmedi...

Türkiye kafilesi yarın gece oynanacak maçı için bu ülkeye hareket etti. Gayet neşeli olan kafile 6.5 saatlik uçuşun ardından Keflavik Havalimanı'na indi, İzlandalı yetkililer herhangi bir açıklama yapmadan millilerimizi tam 3 saat boyunca havalimanında tuttu. Milli takım kaptanlarından ve da yaşananlar sonrası konuştu! Emre Belözoğlu; "Bizim ülkemize kurban olsunlar, indiğimizden beri içerde gereksiz yere fazla arama yaptılar." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise açıklamasında; "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi."

İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.

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SON DAKİKA - Milli takımımızı İzlanda'da 3 saat beklettiler; Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattılar! Böyle terbiyesizlik görülmedi...
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