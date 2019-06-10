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Sarı ’da

Bordo-mavililer, Marsilya’nın 20 yaşındaki kanat oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Genç gurbetçinin menajeri, “ Sarı ’a hayırlı olsun” açıklamasını yaptı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019
Yusuf Sarı Trabzon’da
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Yusuf Sarı konusunda mutlu sona ulaştı. Marsilya forması giyen gurbetçi futbolcunun menajeri Nejat Okutan, sosyal medya hesabından 20 yaşındaki genç oyuncuyla fotoğrafını paylaşarak, "Yusuf, Trabzonspor'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Okutan, Yusuf'un bonservisiyle birlikte transferinin gerçekleşeceğini de belirtti. Türkiye Ümit Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden olan Yusuf'la bordo-mavililerin 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
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Yusuf Sarı Trabzon’da
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