Yusuf Sarı Trabzon’da

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Yusuf Sarı
konusunda mutlu sona ulaştı. Marsilya forması giyen gurbetçi futbolcunun menajeri Nejat Okutan, sosyal medya hesabından 20 yaşındaki genç oyuncuyla fotoğrafını paylaşarak, "Yusuf, Trabzonspor'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Okutan, Yusuf'un bonservisiyle birlikte transferinin gerçekleşeceğini de belirtti. Türkiye Ümit Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden olan Yusuf'la bordo-mavililerin 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.