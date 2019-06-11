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Altınordulu Yusuf Acer'e kancası

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'da forma giyen genç sol bek Yusuf Acer'i Süper Lig takımlarından 'un etmek istediği öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 14:22
Altınordulu Yusuf Acer'e Çaykur Rizespor kancası

Çaykur Rizespor'un Altınordu'nun başarılı sol beki Yusuf Acer için bir süredir nabız yokladığı belirtildi. İzmir kulübü tarafından yeni sezon öncesi misyonunu tamamlaması nedeniyle satış listesine konulan genç savunmacının transfer döneminde yuvadan uçması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'un listesine aldığı Yusuf'la Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgilendiği kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerde profesyonel olan 22 yaşındaki defans oyuncusu, 1. Lig'de toplam 108 müsabakada görev alıp, 1 de gol attı. Yusuf Acer, alt yaş gruplarında 7 kez milli takım formasını terletti.

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Altınordulu Yusuf Acer'e Çaykur Rizespor kancası
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