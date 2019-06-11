Caner Osmanpaşa Akhisarspor'dan ayrıldı

Gelecek sezon 1. Lig'de boy gösterecek yeşil-siyahlılarda yönetimin Caner'le karşılıklı olarak anlaşıp yollarını ayırdığı açıklandı. 2020 yılına kadar olan sözleşmesi feshedilen 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdüreceği vurgulandı.

Akhisarspor'a 2014-2015 sezonunun başında Kayseri Erciyesspor'dan gelen Caner, 4 sezon istikrarlı bir şekilde forma giydi. Geride bıraktığımız sene Süper Lig'de 31, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 müsabakaya çıkan oyuncu, toplam 3923 dakika süre aldı. Caner'in ilk olarak Göztepe ile görüştüğü öğrenildi.