Galatasaray'ın Kaan Ayhan pişmanlığı

Galatasaray'da Kaan Ayhan pişmanlığı yaşanıyor. A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği maçta oynadığı futbol ve attığı golle yıldızlaşan milli futbolcu, uzun süredir Luyindama-Marcao ikilisine yerli alternatif arayan Galatasaray'ın gündemdeydi. Ancak sarı-kırmızılı kulüp elini çabuk tutmadı ve Kaan Ayhan'ın Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesinde yer alan "2 milyon 500 bin Euro'ya serbest kalır" maddesi geçen hafta geçerliliğini yitirdi.

DÜSSELDORF HEMEN FİYATI YÜKSELTTİ

Ardından gurbetçi futbolcunun da Fransa maçındaki performansı gelince Fortuna Düsseldorf kanadı da fırsatı kaçırmadı ve 24 yaşındaki savunma oyuncusu için 5 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapadı. Fatih Terim'in genç yaşlarda A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan Ayhan çok yönlü oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Defansta sağ bek ve stoper mevkilerinde görev yapan Kaan gerektiğinde orta sahada da çapa olarak tabir edilen ön libero mevkiinde oynayabiliyor. Kaan, Düsseldorf'a 2016 Ocak ayında Schalke 04'ten gelmişti.

ŞENER TERİM'İ SEÇTİ

Çifte şampiyon Galatasaray transfer sezonunu iki oyuncuyla açtı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı artık parçalı formayı giyecekler. İki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp FFP'ye de takılmayacak. Babel Mayıs ayında, Şener ise Cumartesi günü sponsor hastane Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçirildi. Galatasaray'la sözleşmelerini de imzalayan iki oyuncu için KAP açıklamaları an meselesi... Fulham'dan ayrılınca Fenerbahçe'den de teklif alan Babel, Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı Galatasaray'ı tercih etti. Devre arasında Beşiktaş'a gitmeyen Şener ise eski hocası Fatih Terim'le çalışmak istedi.

FOTOĞRAFLARIN HEPSİNİ SİLDİ

Şener Özbayraklı, instagram hesabından sarı-lacivertli takımı takipten çıkardı. 29 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe'ye ait olan bütün fotoğraflarını da sildi.

ŞİMDİ SIRA GELDİ JİMMY DURMAZ'A

SABAH'ın 1 Haziran'da duyurduğu Jimmy Durmaz&Galatasaray flörtünde sona gelindi. Sarıkırmızılı takımın Babel ve Şener'den sonraki 3'üncü takviyesinin Jimmy Durmaz olması bekleniyor. Fransız ekibi Toulouse'la biten sözleşmesini uzatmayan Türk pasaportlu İsveçli oyuncu, Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon Euro talep etti. Bu miktarı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1.5 milyon Euro'ya Jimmy'yi ikna edip Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.

YÖNETİMİN KULAĞI MAHKEME KARARINDA

Galatasaray'da gözler 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vereceği karara çevrildi. Mahkeme perşembe günü, Mart'taki Genel Kurul'da çıkan idari ibrasızlık kararına itiraz eden yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın açtığı iptal davasını görüşecek. İptal talebi onaylanmaz ve tedbir kararı kaldırılırsa Başkan Cengiz ve yönetimi tüzük gereği yapılması zorunlu olan seçime katılamayacak. Tedbir devam eder ya da iptal uygun görülürse yönetimin seçim yapma zorunluluğu ortadan kalkacak.