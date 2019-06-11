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Kulübünde olağanüstü kongre kararı alındı

Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden 'da olağanüstü kongre kararı alındı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 12:56
Hatayspor Kulübünde olağanüstü kongre kararı alındı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü kongrenin 29 Haziran Cumartesi günü saat 17.30'da Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Çoğunluk sağlanamaması halinde kongrenin, 6 Temmuz Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gündem maddelerinin, yoklama, açılış, divan seçimi, saygı duruşu, İstiklal Marşı, faaliyet raporu ve gelir, gider raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası, denetleme kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası, tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve kabulü, organ seçimleri, dilek ve temenniler, kapanış olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

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Hatayspor Kulübünde olağanüstü kongre kararı alındı
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