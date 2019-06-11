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maçı ! UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 1 ile İzlanda-Türkiye maçı izle

H grubunda ile Milli Takımımız karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz gün oynanan Fransa maçında heyecanın sürekli dorukta olduğu, nefesleri kesen bir maç izlediğimiz anlarda ’nin 2-0’lık bir skorla başarı elde etmesi sevincimizi daha da arttırdı. Bu akşam oynanacak olan maç içinse gözler milli takımımıza ve Şenol Güneş’e çevrilmiş durumda. Şenol Güneş ve takımımız maç için son hazırlıklarını yaparken maç saati içinse geri sayım başladı. Öte yandan akşam saatlerinde Türkiye – İzlanda maçı şeklinde aramalar da yapılmaya başlanacak. 1’den naklen ekranlara gelecek olan mücadeleyi anbean sabah.com.tr adresinden de takip edebilirsiniz. TRT 1 canlı izle başlıklı haberimizden tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz..

Giriş Tarihi: 11.6.2019 16:42
İzlanda Türkiye maçı canlı izle! UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri TRT 1 ile İzlanda-Türkiye maçı izle

EURO 2020 elemelerinde bu akşam A Milli Futbol Takımımız İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz Cumartesi günü Fransa maçından galip çıkan milli takımımız için aynı heyecan bu akşam oynanacak olan İzlanda maçı adına da devam ediyor. Bu akşam İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak mücadele bireyler tarafından oldukça fazla aratılıyor. Peki, 'İzlanda Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?' İzlanda Türkiye maçı canlı izleme linkine haberimizin içeriğinden ulaşabileceksiniz.

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? TÜRKİYE İZLANDA CANLI YAYIN KANALI

İzlanda Türkiye maçının hangi kanalda saat kaçta olduğuna ve karşılaşma ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz…

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İzlanda Türkiye maçı canlı izle! UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri TRT 1 ile İzlanda-Türkiye maçı izle
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