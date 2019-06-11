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! 'nin transferi...

'nin kadrosuna katmak istediği Medipol Başakşehir'in yetenekli futbolcusu 'nin transferinde gelişmesi... Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın çok istediği İrfan Can'ın transferi için teklif bakın hangi takımdan geldi. Milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi mümkün mü? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.6.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 16:27
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İrfan Can Kahveci'nin transferi...

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için İspanyol ekibi Sevilla'nın devre arasında belirlediği 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini 7 milyon Euro seviyelerine indirdiği öğrenildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İrfan Can Kahveci'nin transferi...
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