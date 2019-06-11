Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İrfan Can Kahveci'nin transferi...

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için İspanyol ekibi Sevilla'nın devre arasında belirlediği 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini 7 milyon Euro seviyelerine indirdiği öğrenildi.