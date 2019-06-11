Son dakika transfer haberleri: Göztepe'den Manuel Fernandes bombası!

Süper Lig'de dün akşam ses getirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son olarak Rusya'da Lokomotiv Moskova forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Manuel Fernandes'in Göztepe ile görüştüğü iddia edildi. Yeni sezona yeni stadı ile giriş yapmaya hazırlanan Göztepe'de yönetimin Manuel Fernandes transferini taraftarlarına 'yeni stat' hediyesi olarak vereceği belirtildi.
Giriş Tarihi: 11.6.2019 09:15Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 09:27
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce Beşiktaş forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Manuel Fernandes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.