Almanya acımadı

BUGÜN NELER OLDU

EURO 2020 elemelerinde C Grubu'nda mücadele eden Almanya, son dönemdeki başarısızlığının hırsını Estonya'dan çıkardı.sonuca giden Almanlar, mücadeleyi 8-0 kazanıp puanını 9'a çıkardı.ise otoritelerden tam not aldı. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Belarus-Kuzey İrlanda: 0-1, Azerbaycan- Slovakya: 1-5, Macaristan-Galler: 1-0, Kazakistan-San Marino: 4-0, Belçika-İskoçya: 3-0, Rusya-Güney Kıbrıs: 1-0.