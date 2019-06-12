Almanya acımadı

EURO 2020 elemelerinde C Grubu'nda mücadele eden Almanya, son dönemdeki başarısızlığının hırsını Estonya'dan çıkardı. Zayıf rakibi karşısında Marco Reus ve Leroy Sane'nin 2, İlkay, Gnabry, Goretzka ve Werner'in birer golüyle
sonuca giden Almanlar, mücadeleyi 8-0 kazanıp puanını 9'a çıkardı. Müsabakanın hakemi Ali Palabıyık
ise otoritelerden tam not aldı. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Belarus-Kuzey İrlanda: 0-1, Azerbaycan- Slovakya: 1-5, Macaristan-Galler: 1-0, Kazakistan-San Marino: 4-0, Belçika-İskoçya: 3-0, Rusya-Güney Kıbrıs: 1-0.