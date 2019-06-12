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Azubuike için büyük kapışma

, ve geçen sezonu ’da kiralık geçiren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike için karşı karşıya geldi

Giriş Tarihi: 12.6.2019
Azubuike için büyük kapışma
Geçen sezon Çaykur Rizespor'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Okechukwu Azubuike Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde. Bonservisi Mısır'ın The Pyramids kulübünde olan 22 yaşındaki orta saha için siyah-beyazlılar, 4 taksitle ödenmek koşuluyla 1 milyon 250 bin Euro önerdi. Oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe ise "2.5 milyon Euro'ya biter" yanıtı aldı. Trabzonspor'un da ilgilendiği Azubuike'nin kulübünde Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ahmet Hassan sportif direktörlük görevini yürüyor. Ahmet Hassan faktörü nedeniyle siyah-beyazlıların bu transferde rakiplerine göre daha avantajlı olarak görülüyor. Yıldız futbolcunun hangi takımın formasını giyeceği önümüzdeki birkaç hafta içerisinde netlik kazanacak.
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Azubuike için büyük kapışma
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