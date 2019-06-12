Azubuike için büyük kapışma

BUGÜN NELER OLDU

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Okechukwu Azubuike Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde.Oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe ise "2.5 milyon Euro'ya biter" yanıtı aldı.Ahmet Hassan faktörü nedeniyle siyah-beyazlıların bu transferde rakiplerine göre daha avantajlı olarak görülüyor. Yıldız futbolcunun hangi takımın formasını giyeceği önümüzdeki birkaç hafta içerisinde netlik kazanacak.