Bu son olsun!

BUGÜN NELER OLDU

EURO 2020 elemelerinde Türkiye'ye ilk golü atan ülke İzlanda oldu. Grupta Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ve son Dünya Şampiyonu Fransa'yı 2-0'lık sonuçlarla mağlup eden milliler, 32 dakikada iki gol birden yedi.EURO2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan milli takım, Izlanda'ya yenilmesine karşın gruptan çıkma adına uygun bir fikstüre sahip... Fransa galibiyetiyle yakaladığı avantajı İzlanda'da azaltsa da ay-yıldızlılar 14 Ekim'deki Fransa maçına kadar üç kolay karşılaşmaya çıkacak. 7 Eylül'de Andorra'yı ağırlayacak olan milliler, 10 Eylül'de Moldova'ya gidecek, 11 Ekim'de Arnavutluk'u ağırlayacak. Fransa'nın ardından, 14 Kasım'daki İzlanda rövanşı grupta kaderimizi belirleyecek.A Milli Takım'ın genç yıldızı Merih Demiral, İzlanda yenilgisi sonrası şunları söyledi: "İlk yarıda gerekeni yapamadık.Çok üzgünüz. Gelirken de aksilikler oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız.Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."