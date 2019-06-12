Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Emre Belözoğlu:"Görüntüleri izledim ve şaşırdım"

:"Görüntüleri izledim ve şaşırdım"

UEFA EURO 2020 H Grubu'nda dördüncü maçında deplasmanda 'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü. Basın mensuplarına açıklama yapan , İzlanda havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 10:03
Emre Belözoğlu:Görüntüleri izledim ve şaşırdım

UEFA EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile federasyonun yönetim kurulu üyeleri de aynı uçakla İstanbul'a geldi.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda karşısında galip gelmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, grup elemelerinde gelecek maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Belözoğlu, İzlanda havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını söyledi.

Milliler, pasaport kontrolünden geçerek, havalimanından otobüsle ayrıldı.

Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang: En büyük Türkiye

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Belözoğlu:"Görüntüleri izledim ve şaşırdım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN