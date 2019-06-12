Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Sarı lacivertliler Fransız dünya yıldızı ile bombayı patlatıyor

Sportif direktörü Damien Comolli aracılığıyla Avrupa'da birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Valbuena'dan Soldado'ya kadar birçok yabancı oyuncusu ile yollarını ayıran sarı kanaryalar, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurma niyetinde. Süper Lig'den Emre Belözoğlu transferini büyük ölçüde bitiren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yıldız isimleri İrfan Can Kahveci ve Mert Günok için de girişim halinde.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

Sarı lacivertli ekibin Avrupa'daki radarında olan ülkeler ise Fransa ve İtalya olarak dikkat çekiyor. Fransa Ligi'nden son olarak Hatem Ben Arfa ile adı anılan Fenerbahçe'ye ilişkin yeni bir isim daha ortaya atıldı.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri;