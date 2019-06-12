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'den son dakika transfer haberleri! Sarı lacivertliler Fransız dünya yıldızı ile bombayı patlatıyor

Yeni sezona iddialı girmek isteyen 'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Kadrosundaki birçok yabancı isim ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, sportif direktörü Damien Comolli aracılığıyla Avrupa'da transfer harekatına girişti. Radarını Fransa ve İtalya'ya döndüren Fenerbahçe'nin Marsilya'nın yıldızı Dimitri Payet için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. İşte, son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.6.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 16:20
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Sarı lacivertliler Fransız dünya yıldızı ile bombayı patlatıyor

Sportif direktörü Damien Comolli aracılığıyla Avrupa'da birçok isimle temas halinde olan 'den son dakika transfer gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Valbuena'dan Soldado'ya kadar birçok yabancı oyuncusu ile yollarını ayıran sarı kanaryalar, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurma niyetinde. Süper Lig'den Emre Belözoğlu transferini büyük ölçüde bitiren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yıldız isimleri İrfan Can Kahveci ve Mert Günok için de girişim halinde.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

Sarı lacivertli ekibin Avrupa'daki radarında olan ülkeler ise Fransa ve İtalya olarak dikkat çekiyor. Fransa Ligi'nden son olarak Hatem Ben Arfa ile adı anılan Fenerbahçe'ye ilişkin yeni bir isim daha ortaya atıldı.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri;

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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Sarı lacivertliler Fransız dünya yıldızı ile bombayı patlatıyor
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