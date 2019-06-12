İdman Ocağı zirvede bitirdi

Haznedar İdman Ocağı Spor son maçında Gençosmanspor'u 11-1 yenerek şampiyon oldu. Haznedar İdman Ocağı Yönetim Kurulu, veliler ve Güngören Trabzonlular Derneği Yönetimi ile şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluk kupasını Güngören Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz takım kaptanına vererek, kendilerini tebrik etti ve başarılar diledi.

Özellikle oynadığı son maçlarda rakiplerine şans tanımayan Haznedar İdman Ocağında U13 takımı, iyi bir seri yakalayarak 10 maç üst üste kazandı ve şampiyonluğu kazandı..

Teknik heyetin doğru hamleleri meyvelerini kısa sürede verirken, Altyapı Sorumlusu Serkan Kaya yaptığı açıklamada; "Buruk bir şampiyonluk yaşıyoruz U14 Takımı kaptanımız talihsiz bir kaza yaşayarak yoğun bakımda tedavi görüyor. Şampiyonluğumuzu kendisine armağan ediyoruz ve acil şifalar diliyoruz." dedi.