Norveç’ten sürpriz destek

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takımımızın İzlanda'daki havalimanında saatlerce bekletilmesi ve Emre Belözoğlu'na mikrofon tutulduğu sırada fırça uzatılması büyük tepki topladı. Millilere bir destek de Norveç'te yaşayan üniversite öğrencisi Marisletta Vistholm kullanıcı adlı bir genç kızdan geldi. Vistholm, İngilizce olarak paylaşımda bulundu veifadelerini kullandı. Genç kızın bu paylaşımı Twitter'da en çok konuşulan konu haline geldi. Bir anda binlerce mesaj alan Vistholm'a evlilik teklifleri, iltifatlar, ekleme talepleri ve teşekkür yağdı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Milli Takımımıza tavrını protesto ederek şeref tribününe gitmedi ve karşılaşmayı Türk taraftarlarla birlikte izledi. Milletvekilleri Alpay Özalan, Saffet Sancaklı ve TTF heyeti de bakanın yanında yer aldı. Bu arada İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir, Bakan Kasapoğlu ile maçı takip etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, maçın ardından sosyal medya hesabından Milli Takım için "Yensen de yenilsen de her zaman yanındayız" paylaşımında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Canınız sağ olsun çocuklar. Euro 2020'ye giden yolda 82 milyon sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Sizler başaracaksınız" ifadelerini kullandı.Milli Futbol Takımımız, İzlanda deplasmanında yalnız değildi. Karşılaşmayı Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 300 Türk tribünden izledi. Taraftarlarımız, sayıları çok fazla olmamasına rağmen tezahüratlarla 15 bin kapasiteli Laugardalsvöllur Stadı'nı inletti.