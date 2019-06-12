Şampiyonlar Ligi için tarihi öneri

Avrupa'nın önde gelen bazı kulüplerinin, Şampiyonlar Ligi'nin formatında değişiklik yapılması için UEFA ile görüştüğü ortaya çıktı. Bu kulüplerin, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi'ni daha kapalı bir turnuva yapma planına karşı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.6.2019 07:23Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 07:25
Avrupa'nın önde gelen bazı kulüpleri, Şampiyonlar Ligi'nin 40 ya da 48 takıma yükseltilmesi için bir plan hazırladı ve Eylül ayında yapılacak toplantısı öncesinde UEFA'ya sunacak.