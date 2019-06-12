Şenol Güneş: O güç bizde var

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçının ilk 30 dakikasında tedirgin ve dikkatsiz olduklarını rakiplerinin de duran toptan iki gol bulduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Daha sonra toparlandık. Farkı bire indiren golü de bulduk. Karşılaşmanın geneline baktığımızda oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Kaybettiğimiz üç puan var.Fransa değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu ama fikstürün böyle düşmesi bizim suçumuz değil" dedi.Şenol Güneş, şöyle devam etti: "Sakalıktan gelip oynayanlar vardı.Hakemle ilgili bir şey söylemek doğru değil, biz kendi işimize bakacağız. Karttı, zamandı bunların hepsi tartışılabilecek şeyler.Zaman geçirmede, faulde... Bunları biliyorduk."İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün akşam Milli Takım'a destek amacıyla Galata Kulesi, boğaz köprüleri ile Haliç Metro Köprüsü'ne Türk bayrağını yansıtıp, kırmızı-beyaz ışıklandırma yaptı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca İstanbul genelindeki meydanlarda karşılaşmayı dev ekranlardan yayınladı.