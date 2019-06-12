Şenol Güneş: O güç bizde var

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçının ilk 30 dakikasında tedirgin ve dikkatsiz olduklarını rakiplerinin de duran toptan iki gol bulduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Daha sonra toparlandık. Farkı bire indiren golü de bulduk. Karşılaşmanın geneline baktığımızda oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Kaybettiğimiz üç puan var. Buradan puan çıkarmak bizim için önemliydi. Her şeye rağmen yarış devam ediyor. Biz Euro 2020'ye gideceğimizi söylüyoruz. O güç bizde var.
Fransa değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu ama fikstürün böyle düşmesi bizim suçumuz değil" dedi.
İZLANDA HER FIRSATI DEĞERLENDİRİYOR
Şenol Güneş, şöyle devam etti: "Sakalıktan gelip oynayanlar vardı. Çalışma süremiz kısıtlıydı.
Hakemle ilgili bir şey söylemek doğru değil, biz kendi işimize bakacağız. Karttı, zamandı bunların hepsi tartışılabilecek şeyler. Rakibimiz sahada maçı kazanmak için her fırsatı değerlendiren bir ekip.
Zaman geçirmede, faulde... Bunları biliyorduk."
İSTANBUL KIRMIZI-BEYAZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün akşam Milli Takım'a destek amacıyla Galata Kulesi, boğaz köprüleri ile Haliç Metro Köprüsü'ne Türk bayrağını yansıtıp, kırmızı-beyaz ışıklandırma yaptı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca İstanbul genelindeki meydanlarda karşılaşmayı dev ekranlardan yayınladı.