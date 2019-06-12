Türkiye İzlanda rövanş maçı ne zaman oynanacak?

11 Haziran akşamı oynanan Türkiye – İzlanda maçında gözler TRT 1 ekranlarındaydı.220 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı Laugardalsvöllur Stadı'nda konuk olduğu İzlanda'ya 21. ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson'un golleriyle 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. Türkiye'nin bu yenilgisi üzerine gözler rövanş maçının ne zaman yapılacağına çevrildi. Özellikle futbolseverler için büyük önem arz eden Türkiye – İzlanda rövanş maçının tarihi epey merak konusu. Arama motorlarında "Türkiye – İzlanda rövanş maçı ne zaman"şeklinde aratılan maç ile ilgili bütün bilgiler haberin devamında..