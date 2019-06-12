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rövanş maçı ne zaman oynanacak?

Dün akşam oynanan maçında mağlup olan milli takımımız gruptaki ilk yenilgisini aldı. Gözler şimdi Türkiye’de yapılacak olan Türkiye İzlanda maçına çevrildi. İzlanda’ya 2-1 yenilerek mağlup olan Türkiye için şu sıralar en önemli araştırma sorusu; Türkiye İzlanda rövanş maçının ne zaman oynanacağı konusu. Rövanş maçında rakibi ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı için ise heyecan dorukta!

Giriş Tarihi: 12.6.2019 10:52
Türkiye İzlanda rövanş maçı ne zaman oynanacak?

11 Haziran akşamı oynanan Türkiye – İzlanda maçında gözler TRT 1 ekranlarındaydı.220 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı Laugardalsvöllur Stadı'nda konuk olduğu İzlanda'ya 21. ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson'un golleriyle 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. Türkiye'nin bu yenilgisi üzerine gözler rövanş maçının ne zaman yapılacağına çevrildi. Özellikle futbolseverler için büyük önem arz eden Türkiye – İzlanda rövanş maçının tarihi epey merak konusu. Arama motorlarında "Türkiye – İzlanda rövanş maçı ne zaman"şeklinde aratılan maç ile ilgili bütün bilgiler haberin devamında..

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Türkiye İzlanda rövanş maçı ne zaman oynanacak?
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