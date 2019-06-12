Yılın transferi gerçekleşti! Antoine Griezmann, Barcelona'da

Atletico Madrid CEO'su Angel Gil Marin, Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın transferi için Barcelona ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Transferle ilgili konuşan Marin, "Mart ayından bu yana Griezmann'ın Barcelona'ya gideceğini biliyorduk." dedi.

Griezmann, 14 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, "Diego Simeone, [CEO] Angel Gil Martin ve kulüpteki pek çok kişiyle konuştuktan sonra, siz taraftarlarla da konuşmak istedim. Sevginizi bana her zaman gösterdiniz ve ayrılma, yeni bir meydan okuma kararı aldığımı size söyleyen ilk kişi olmak istedim. Zor bir karar oldu ancak bu kararı almam gerekiyordu." sözleriyle 2015'te geldiği Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklamıştı .

Fransa'nın Andorra'yı 4-0 mağlup ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının ardından transferiyle ilgili konuşan Griezman, "Nerede oynamak istediğimi biliyorum. Sadece biraz sabır istiyorum, ben de sabırsızım. Kilit tarihin 1 Temmuz olup olmadığını bilmiyorum." demişti.

Anlaşmanın mali detayları henüz belli olmadı.

Yıldız oyuncunun serbest kalma bedeli 200 milyon Euro. Bu rakam 1 Temmuz itibariyle 120 milyon Euro'ya inecek. Yıldız oyuncunun bonservis bedelinin %24'lük tutarı Real Sociedad'ın kasasına girecek.

İspanyol ekibiyle geçirdiği 5 sezonda 256 maçta forma giyen Griezmann 133 gol atıp 50 asist yaptı. Bir kez UEFA Avrupa Ligi, bir kez de İspanya Süper Kupası'nı kazanan Griezmann bir kez de UEFA Süper Kupası sevinci yaşadı.

Öte yandan İspanyol gazetesi AS?'ın haberine göre Atletico Madrid, oyuncuyla kendi izinleri olmadan görüşme yaptıkları gerekçesiyle Barcelona hakkında hukuki süreç başlatmayı düşünüyor.