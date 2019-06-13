Abdullah Avcı'nın transfer hedefleri: Mert Müldür, Umut Meraş

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezonun takımını kurmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun mesai harcıyor.

Avcı'nın transferde en önemli isteği ise iki bekin yanı sıra hücumda da hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilecek bir futbolcu. Beşiktaş yönetimi de Avcı'nın bu istekleri doğrultusunda öncelikle iki bek için isim belirledi ve kulüpleri ile temasa geçti. Bursaspor forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken sol bek Umut Meraş için yeşil-beyazlı kulübe 1.5 milyon Euro ve bir futbolcu teklif eden Beşiktaş, ilk etapta olumsuz yanıt aldı. Bursaspor'un teklifi kabul etmediği ve 3 milyon Euro istediği belirtildi.

Bursaspor'a Umut'u satan Boluspor, Meraş'ın transferinden yüzde 20 pay hakkına sahip.

Sağ bek için ise Rapid Wien'de oynayan Mert Müldür listede. Stoper mevkiinde de forma giyebilen Mert'in 2021'e kadar sözleşmesi var ve pazarlıklar sürüyor. Güncel değeri de 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.



Mert, kariyerinde Türkiye U17, U19, U21 ve A Milli formayı giydi.

BJK TV kapanıyor

BEŞIKTAŞ Yönetim Kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedileceği duyuruldu. Başkan Fikret Orman son seçim öncesi, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor" diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceği mesajını vermişti.

Beşiktaş, Dorukhan için 9 milyon Euro'yu reddetti

GEÇEN sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansın ardından A Milli Takım'a yükselen Dorukhan Toköz'e İtalyan kulüplerinin ilgisi devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı kulübün kapısını çalan Udinese, 9 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Beşiktaş, bu teklifi geri çevirdi ve 15 milyon Euro istedi. Mart'ta Genoa da Dorukhan için Beşiktaş'a teklifte bulunmuş ama geri çevrilmişti