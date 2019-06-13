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'ın ve A Milli Takım'ın golcüsü 'a Serie A ekiplerinden talip oldu. Sarı kırmızılı ekibin yaptığı teklife Burak Yılmaz bakın ne yanıt verdi...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 14:00
Beşiktaş Transfer Haberleri: Lecce, Burak Yılmaz istiyor!

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadrosunda en önemli oyunculardan biri olarak görülen Burak Yılmaz, yaşına rağmen performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.

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Beşiktaş Transfer Haberleri: Lecce, Burak Yılmaz istiyor!
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