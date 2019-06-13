Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Ever Banega'nın menajeri Aslantepe'de

Kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye ile yollarını ayıran G.Saray, aradığı 8 numarayı İspanya'da buldu. Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'yı listenin ilk sırasına yazan yönetim, oyuncunun menajerini sessiz sedasız İstanbul'a getirdi.

Salı günü Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen görüşmede Banega'nın ve Sevilla'nın şartları masaya yatırıldı. Taraflar arasında bir anlaşma olmazken, G.Saray cephesi Arjantinli yıldıza 3.5 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Boca Juniors'tan da teklif alan Banega, G.Saray'ın teklifini değerlendirecek.

Geçen sezon Sevilla formasıyla 51 maça çıkan Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, 8 kez ağları havalandırdı.

MUHALEFETTEN YETKİ ENGELLEMESİ

GALATASARAY'IN mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen, mahkeme aracılığıyla da bu karara tedbir getiren başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 'transfer yetkisini kullanamama' tehlikesi ile karşı karşıya. Sarı-kırmızılı kulübün yönetime muhalif kesimi, ibrasızlık oylamasından sonra yeni bir girişimde bulunarak 'yönetimin transfer yetkisini durdurma talebi' ile mahkemeye başvurdu. 'Genel kurulun iptali' davasına fer-i müdahale talebinde bulunan Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, üye alımı ve finansal kararlar gibi kritik işlerin yönetim tarafından yürütülmesine itiraz ederek, yönetimin dernek tüzüğünde yazılı görevlerinden men edilmesi yönünde ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Gözler bugün Çağlayan Adliyesi'nde

23 Mart'taki Genel Kurul'da idari olarak ibra edi-l meyen G.Saray yönetimi, soluğu mahkemede almıştı. İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırmasından sonra gözler İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çevrildi. Yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mahmut Recevik'in açtığı davadan beklenti tedbir kararının devam edeceği yönünde... Ancak iptal talebi onaylanmaz ve tedbir kaldırılırsa Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi seçime katılamayacak.

Net borç 1.4 milyar TL

DIVAN'DA Galatasaray Kulübü'nün 30 Nisan 2019 itibariyle net borç-alacak farkı 1 milyar 435 milyon TL olarak açıklandı. 24 Ocak 2018'de mazbatasını alan Başkan Mustafa Cengiz, 310 milyon dolar olan net borç-alacak farkını 15 ayda 242 milyon dolara indirmeyi başardı.

Kombinede çifte kupa bereketi

GALATASARAY'DA salı günü satışa çıkan kombinelere taraftarlar son yılların en büyük ilgisini gösterdi. İlk günde 2 bin adet kombine yenilenirken, 10 saatte sarı-kırmızılı kulübün kasasına 4 milyon TL girdi. Yönetim kombine satışını 38 binde durdurma kararı alırken, sadece 22 locanın boşta olduğu bildirildi.