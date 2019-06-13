İsrail takımı Beitar Jerusalem'in ırkçı taraftarlarından Müslüman futbolcuya saldırı!
Irkçı sloganlarıyla dikkat çeken İsrail ekibi Beitar Jerusalem takımının taraftarları yine çok konuşulacak çirkin bir eyleme imza attı. Daha önce "Araplara ölüm" sloganları atan taraftarlar bu sefer takımın yeni transferi Ali Mohamed'i hedef aldı.
Giriş Tarihi: 13.6.2019 10:35Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 10:49
İsrail'in Beitar Jerusalem takımı, 23 yaşındaki Ali Mohamed'i 1 milyon 700 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Nijeryalı isim yeni takımında İslamofobik ve ırkçı bir saldırıya maruz kaldı.