SABAH yazarları Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı yorumladı

SORULAR

Milli Takım, 4 resmi maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. 9 puanımız var. Bu süreci nasıl yorumlarsınız. Geleceğe yönelik ne düşünmeliyiz? 4 resmi maçta sizin için öne çıkan isimler kimler oldu? Milli Takım'ın eksi ve artıları size göre nelerdir? Grupta kalan maçlardan nasıl bir sonuç çıkar?

MURAT ÖZBOSTAN

Önümüzde Fransa ile oynanacak rövanş maçına kadar 9 puanlık bir paket var

AİLENİN ÖNÜNE GEÇEMEZSİNİZ!

1.TEKNİK KADRO BAKAR!

GAYET başarılı bir süreç geride kaldı. İzlanda mağlubiyeti tatsız olsa da yapacak bir şey yok. Teknik kadro bu sonuçtan illa ki dersler çıkaracaktır. Fransa vitrin maçıydı, oyuncuların aşırı motivasyonu İzlanda karşısında yoktu. Her karşılaşmayı kafalarda ayrı ayrı oynamak lazım. Hem futbolcular hem de Şenol Güneş İzlanda'ya tam adapte olamamış. Yaşanan tatsız olayları da hesaba katarsak sonuca bir kaza diyelim ve geçelim.. Güneş üzerinde dursun ve analiz etsin ama bizim durmamıza gerek yok.

2. EN BAŞARILISI MERT

ŞU ya da bu isim öne çıktı demek istemiyorum. Fakat Zeki, Merih, Kaan geride kalan maçlarda kendilerini gösterdi. Önümüzde daha uzun bir dönem var. Bu futbolcu havuzundan daha çok isim ön plana çıkacaktır. Ama en başarılı isim bana göre kaleci Mert. Çünkü; istikrarlı… Hakan Çalhanoğlu'ndan daha önemli işler bekliyoruz. Belki de yerini sevmiyordur o da!

3. ÇARPIK BİR İSTATİSTİK!

FRANSA gibi dev bir takıma pozisyon vermeyen, şut çektirmeyen Milli Takım, İzlanda'ya ilk yarım saatte 5 net fırsat verdi. Böyle çarpık istatistik olmaz. Bu eksi bir durumdur. Güven duygumuz yüksek. Hemen demoralize olmuyoruz. Bunları artı olarak saymalıyız. Takımdaki gençler ve tecrübeli isimler kaynaştı. Aile ortamı olmak önemliydi. Geçmişte çok sıkıntılar ve gruplaşmalar yaşandı. Artık "Biz" ön planda.. Aile olmaya başladı Milli Takım.. Tüm Türkiye ile.. Siz aile olursanız kimse önünüze geçemez.

4. SADECE FRANSA ZOR

Önümüzde Fransa ile oynanacak rövanş maçına kadar 9 puanlık bir paket var. Türkiye'de oynayacağımız maçlarda 9 puan almak zorundayız. Sonra Fransa deplasmanına gideceğiz. Bu takvime göre biz Fransa dışında oynayacağımız tüm maçlarımızı kazanırız.

BÜLENT TİMURLENK

İyi bir jenerasyon var ama oyuncuların bir yıl içindeki kariyer dalgalanmaları futbolumuzu etkileyecek

MESELE 2020'YE GİTMEK DEĞİL!

1. BU GENÇLERLE ÖNÜMÜZ AÇIK

ŞENOL GÜNEŞ göreve geldiğinde 'Fransa'yı yeneceğiz, 3 galibiyet alacağız' denildiğinde yetmez diyecek insan olduğunu sanmıyorum. 1-2 oyuncu hariç, genç ve vizyon sahibi futbolcularla önümüz açık. 2020 yolunda Milli Takım'daki birçok futbolcunun bu sezonki durumları kaderimizi belirler. Ozan Kabak, nereye transfer olacak? Zeki Çelik büyük bir kulübe giderse 11 oynayacak mı? Ozan Tufan Fenerbahçe'de sürekli forma giyecek mi? Hakan, Milan'da kulübede mi oturacak? Cengiz Roma'dan ayrılırsa bu kariyerinde artı mı olacak? Bu soruları çoğaltabilir ve tüm cevaplarımdan şu sonuca varırız: Güneş'in oyuncuların kulüp formlarına katkı sağlama gibi bir şansı yok. Evet, bu iyi bir jenerasyon ama 1 yıl içindeki kariyer dalgalanmaları futbolumuzu etkileyecek. 2016'ya gittik, 2020'ye de gideriz, mesele ne yapacağımız.

2. ŞENOL GÜNEŞ'İ TEBRİK ETMELİYİZ

BURAK ustalık zamanında... Maç eksikliğine rağmen golleriyle Cenk… Seria A'nın tornasından geçen Merih… Sağlamlığı ve bu sezon oynadığı futbolla büyük alkış alan Mahmut, Dorukhan ve İrfan Can… Fransa maçındaki performanslarıyla sağ beke yeni soluk getiren Zeki… 1 yılda yaptığı gelişimle, müthiş profesyonelliği ile Hasan Ali, ön plana çıkan isimler oldular. Lig bittikten 20 gün sonra haziran ayının 2. haftasında milli maça çıkmak zordur. İzlanda yenilgisine rağmen son iki maçtaki fizik ve kondisyon mücadele iştahı için de Şenol Güneş'i tebrik etmek gerekiyor.

3 YUSUF YAZICI LİDERLİĞİ ALMALI

FRANSA'YI yenince Fransa olmuyoruz... Onlar, İspanya Almanya ve Portekiz ile birlikte 1. sınıf takımlar. İtalya da bizim gibi jenerasyon değiştiriyor. Bugünün futbolunda ideal kadronuzu mümkünse 26 yaş altında tutacaksınız. Stoperlerimiz çok genç, önleri açık ama tecrübeye ihtiyaçları var. Mert'in arkasında iyi genç kalecilerimiz var ama aynı derinlik sağ ve sol bekte yok. Orta sahada alternatif bol. Ben Oğuzhan'ın da Avcı ile birlikte çıkışa geçmesini bekliyorum. Abdülkadir Ömür, Cengiz, bunlar Milli Takım'ın demirbaşı. 1 yıllık vadede Burak ve Cenk'in yanında 3. bir santrforu çıkarmamız lazım. Kenan'da o ışığı göremiyorum. Başarılı her Milli Takım'ın yetenekli ve lider bir oyuncusu vardır. Emre Belözoğlu 39 yaşında. Türk Milli Takımı'nda önümüzdeki 5-6 yıl içinde Yusuf Yazıcı'nın bu liderliği de kaptanlığı da alması en büyük dileğim.

4. HER RAKİP İÇİN BİR PLAN ŞART

ANDORRA ve Moldova maçlarında kayıp yaşamayız. Bizim için hedef maç; evimizdeki İzlanda. Fransızların da bize kaybettikten sonra İzlanda deplasmanında maçı çok ciddiye alıp kazanacaklarına inanıyorum. Mesele finallere gitmek değil, 2006'da Hırvatistan'a karşı oynadığımız bir futbol gibi futbol oynamamak. Bu gençlerin ay-yıldızlı forma için ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. 1 değil 1'den fazla her rakip için bir oyun planımız olmalı. Her şeyden önemlisi medyası, taraftarı, herkesin söz konusu Milli Takım olduğunda kulüp takımının formasını gözünde ve gönlünde çekmeceye kaldırması. Başka Türkiye yok. Bunu başaramazsak Dünya Kupaları'nda Arjantin'i ve Brezilya'yı; Avrupa Şampiyonaları'nda Fransa'yı, İspanya'yı destekleyen kuşaklar yetişir. Futbolu tutkulu seven bu millet eminim bunu da başaracak.

BASIN: KAFASI YERİNE GELDİ

SON Dünya Şampiyonu Fransa'nın Türkiye'ye 2-0 yenilmesi ülkede büyük şoka neden olmuştu. Fransız basını bu mağlubiyet üzerine takımı "Kafası başka yerde" manşetiyle eleştirmişti. L'Equipe, zayıf rakip Andorra karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından bu kez "Kafası yerine geldi" manşeti attı. Gazete Türkiye'nin İzlanda karşısında aldığı mağlubiyeti ise "Liderlik koltuğunda sadece 3 gün oturabildiler" şeklinde yorumladı.