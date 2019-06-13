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, West Bromwich'in teknik direktörü oldu

Bir dönem 'ı çalıştıran Hırvat teknik adam Bilic, ekiplerinden West Bromwich ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019 15:46
Slaven Bilic, West Bromwich'in teknik direktörü oldu

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic'i teknik direktörlüğe getirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Albion, Slaven Bilic'i yeni teknik direktör olarak açıklamaktan mutluluk duyar." denildi.

Açıklamada, 50 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, West Ham United ve Arabistan ekibi El İttihad'da görev yaptı.

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Slaven Bilic, West Bromwich'in teknik direktörü oldu
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