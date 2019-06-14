Beşiktaş'ın transferde gözü Gary Medel ve Copa America'da

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yeni bir döneme girerken, sözleşmeleri biten oyuncuların yanı sıra Jeremain Lens, Ricardo Quaresma ve Gary Medel'e de takım aranıyor. Lens ve Quaresma için yapılan girişimlerden hiçbir sonuç çıkmadı. İki futbolcu da Beşiktaş'taki şartlarının aynısı olursa ayrılabileceklerini ya da sözleşme fesih bedellerinin ödenmesi gerektiğini yönetime iletti. Bilindiği üzere Quaresma 1 milyon 750 bin Euro, Lens ise 2 milyon 300 bin Euro garanti ücret alıyor.

Bu gelişmelerden sonra gözler takımdan ayrılmak isteyen Medel'e çevrildi. Bu gece başlayacak Copa America'da Şili Milli Takımı'yla boy gösterecek olan tecrübeli orta sahanın buradaki performansına umut bağlayan siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun satışından gelecek parayı transfer operasyonunda kullanmayı hedefliyor.

7 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Gary Medel için devre arasında Premier Lig ekiplerinden West Ham United teklif yapmış ancak o dönem şampiyonluk hedefi olan Beşiktaş, 7 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti. Şilili futbolcu, Beşiktaş'tan yılda 2 milyon 300 bin Euro garanti ücret alıyor.

Burak'tan Lecce'ye ret

Serie A'ya yükselen İtalyan ekibinin yıllık 2.5 milyon Euro'luk önerisini geri çevirdi

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'a Serie A'nın yeni takımı Lecce talip oldu. Öncelikle oyuncunun niyetini öğrenmek ve kabul etmesi halinde Beşiktaş ile resmi temasa geçmeyi düşünen Lecce'nin teklifinin yıllık 2.5 milyon Euro olduğu bildirilirken, Burak Yılmaz'ın bu teklifi değerlendirmeye almadan reddettiği ifade edildi. Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyleyen milli golcünün gelecek olan tekliflerin kendisine değil resmi olarak Beşiktaş yönetimine iletilmesini istediği de gelen bilgiler arasında. Golcü futbolcu devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 22 lig maçında 16 gol atıp, 1 de asiste imza atmıştı.

Şeref Bey anıldı

BEŞİKTAŞ, Şeref Bey'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Twitter'dan paylaşılan mesajda, "Futbol şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş'ın Şeref'i Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 86. yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Suçunu kabul etti hapisten kurtuldu

BEŞİKTAŞ'LA sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Adriano'nun İspanya'daki vergi kaçırma soruşturması karara bağlandı. Deneyimli futbolcu, Barcelona forması giydiği dönemde 650 bin Euro'luk vergi kaçırmakla suçlanmış, savcılık futbolcu için 3 yıl hapis ve 1.1 milyon Euro para cezası talebiyle hukuki süreç başlatmıştı. Siyahbeyazlı futbolcu süren hukuki süreçte savcılıkla anlaşma yoluna gitti ve kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etti. Adriano'nun böylece 14 ay hapis yatmaktan kurtulduğu belirtildi ancak 369 bin Euro ceza ödeyeceği ifade edildi.