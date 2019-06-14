Galatasaray'ın Ever Banega transferinde 1 milyon Euro'luk fark

Devre arası kadroya katılan stoper Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanan G.Saray, Diagne'yi olursa 15, en düşük ise 13 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 8 milyon Euro bonservis harcama fırsatı yakalayacak sarı-kırmızılı kulüp bu parayı Sevilla'dan Ever Banega ile Rizespor'dan Vedat Muriç'e ayırmaya karar verdi. Muriç için Rizespor'a 2.5 milyon Euro'luk teklifini yapan G.Saraylı yetkililer, geçen salı günü Banega'nın menajerini İstanbul'a getirdi ve taraflar arasında ilk görüşme gerçekleşti.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

SABAH'ın dün okuyucularına duyurduğu İstanbul'daki Ever Banega zirvesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sevilla'nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği Banega, Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon Euro talep etti. Arjantinli yıldıza 3 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, FFP'den dolayı bonservis için maksimum 5 milyon Euro'ya çıkacaklarını söyledi. Devreye giren Banega'nın menajeri, İspanyol kulübünün 6 milyon Euro'ya inmesini sağladı. Bonservis pazarlıklarında Sevilla ile arada 1 milyon Euro fark kalırken, Banega'nın ülkesinden kendisine talip Boca Juniors'a 'Hayır' demesi Aslan'ın elini güçlendirdi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 31 yaşındaki Tangocu, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a sıcak bakıyor.

Arjantin'e dönmüyorum

Sevilla'daki sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek olan ve adı bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Arjantinli futbolcu Ever Banega, hakkında çıkan dedikodularla ilgili olarak ilk kez konuştu. Arjantin'de yayın yapan Canal 3 televizyonuna açıklamalarda bulunan yıldız isim, "Yarın neler olacağını bilmesem de kariyerime kesinlikle Sevilla'da devam edeceğim. Arjantin'e dönmüyorum. Kulüple kontratım devam ediyor ve burada mutluyum" ifadelerini kullandı.

1 soru 1 cevap / Uğur Karakullukçu

Ever Banega'nın oyun stili nasıl?

BİRAZ SELÇUK, BİRAZ BELHANDA

Banega uzun yıllar La Liga'nın en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen, elit seviyede top tekniğine sahip, özel bir oyuncu… Çalım becerisi, ara pası verme, duran top kullanma gibi meziyetlerinin yanı sıra orta sahanın merkezi için iyi sayılabilecek 8-10 gol barajını da zorlayabilen Banega bir o kadar da saha içi karakteriyle tartışılan bir oyuncu. Zaman zaman agresif hareketleri bulunan ve disiplinden kopabilen Arjantinli yetenek, sinirlendiği zaman konsantrasyonunu da kaybediyor. Bu bakımdan oyun stili muhtemel takım arkadaşı Selçuk İnan'ın zirve dönemine, oyun içi karakteriyse Belhanda'ya benziyor. La Liga'da hiç de fena bir sezon geçirmeyen Banega'nın 31 yaşını doldurmak üzere olması ise kontrat süresini de önemli hale getiriyor.

Taraftara mesaj: Bomba transfer beklemeyin!

GALATASARAY kulübü, transfer sürecine dair beklentileri düşürme amaçlı bir açıklama yayınladı: "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz'ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır. Bu doğrultuda; camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kulübümüz ve yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz."