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Son dakika: , 'in bonservisini açıkladı: 10 milyon Euro!

ve 'ın etmek istediği Çaykur Rizesporlu 'le ilgili Karadeniz ekibinden flaş bir açıklama geldi. cephesi, Vedat Muriç'in transfer olabilmesi için istedikleri bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.6.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 15:46
Son dakika: Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'in bonservisini açıkladı: 10 milyon Euro!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'le ilgili Karadeniz ekibinden açıklama geldi.

A Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal şunları söyledi:

"Abdürrahim (Albayrak) Bey'in 3 milyon Euro teklif ettiği doğrudur. Kesinlikle bu fiyatlara bırakmayacağız. Vedat da Rizespor'un menfaatleri ile benim menfaatlerim örtüşecekse bu transfer olsun diyor. Hala aynı noktadayız. İki güzide kulübümüzün de ilgisi var. Yurt dışından bir takım daha var ilgilenen. İsimleri zikretmek doğru değil."

"Kontratımız devam ediyor. Gençlerbirliği'nden 500 bin Euro'ya almıştık. Şu anda istediğimiz rakam 10 milyon Euro..."

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Son dakika: Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'in bonservisini açıkladı: 10 milyon Euro!
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