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Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan , teknik direktör ile anlaşmak üzere...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 11:41
Suat Kaya, Akhisarspor yolunda

Spor Toto Süper Lig'e veda edip 7 sezon sonra 1'inci Lig'e dönen Akhisarspor'un, son olarak Menemen Belediyespor'u 2. Lig'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Suat Kaya ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Almanya, Yunanistan ve Kuveyt'ten teklifler alan deneyimli çalıştırıcının da Türkiye'de kalmak istediği ve Akhisarspor'un teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.

Yeşil-siyahlıların 20 Haziran'da yapılacağı iddia edilen genel kurulunda aday olacak mevcut Başkan Hüseyin Eryüksel'in seçim biter bitmez Kaya ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeniden Süper Lig'e dönmek için kesenin ağzını açmayı planlayan Akhisarspor'un Suat Kaya yönetiminde güçlü bir kadro kuracağı vurgulandı.

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Suat Kaya, Akhisarspor yolunda
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