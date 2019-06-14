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, dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi

, nisan ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek bin 467 puanla 37. sırada kendine yer buldu.

Giriş Tarihi: 14.6.2019 12:23
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre bin 467 puana sahip A Milli Futbol Takımı, iki basamak yükselerek 37. sırada yer aldı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki rakiplerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sıradaki yerini korudu.

Türkiye'nin elemelerdeki diğer rakipleri İzlanda 35., Arnavutluk 66., Andorra 139., Moldova ise 170. sırada yer aldı.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1- Belçika 1746

2 - Fransa 1718

3 - Brezilya 1681

4 - İngiltere 1652

5 - Portekiz 1631

6 - Hırvatistan 1625

7 - İspanya 1617

8 - Uruguay 1615

9 - İsviçre 1605

10 - Danimarka 1589

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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 2 basamak yükseldi
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