Edin Visca ve Alexandru Epureanu'dan Medipol Başakşehir'e Beşiktaş resti

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı takımdaki eksikleri belirlemek için yoğun mesaide. Tecrübeli çalıştırıcı, stoper ve kanat forvet için tanıdık isimlere yöneldi; Başakşehir'den öğrencileri Visca ile Epureanu'yu listeye yazdı.

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, talipleri olmasına rağmen satmayacakları isimler arasında kulüple iki yıllık sözleşmeleri olan Visca ve Epureanu'yu da söylemişti. Ancak iki futbolcu da Beşiktaş'a gitmek istediklerini yönetime bildirdi ve anlayış istedi.

HOCA BİZİ, BİZ DE ONU İYİ TANIYORUZ

Başakşehir'de geçen sezon 38 resmi maçta 14 gol-14 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki Bosna Hersekli Visca ile 32 yaşındaki Moldovalı stoper Epureanu'nun "Beşiktaş hem taraftarı olan büyük bir camia hem de Abdullah Avcı tanıdığımız bir hoca. O bizi biz de onu tanıyoruz. Önümüze gelen fırsatı değerlendirmek istiyoruz" dedikleri öğrenildi.