Galatasaray, Vedat Muriç ile anlaşma sağladı! Yıllık ücreti...

Sezon ortasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer ettikleri Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan'a satmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Rizespor'un forveti Vedat Muriç'in transferine onay verdi. 2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılı kulüp, '3 milyon Euro, sonraki satıştan %15 pay ve Ozornwafor'u 1 sene kiralık verelim' şeklinde teklifini revize etti. Rizespor cephesi medyaya "Vedat Muriç'in bonservisi 10 milyon Euro" açıklamasını yapsa da 7 milyon Euro'ya indi.

EN BÜYÜK RAKİP TOULOUSE TRANSFERDEN ÇEKİLDİ

İki kulüp arasında Vedat Muriç için görüşmeler devam ederken, 3 milyon Euro teklif yapan Fransız temsilcisi Toulouse transferden çekildi. Daha önce Fenerbahçe ile görüşen Kosovalı golcüye sarı-lacivertli kulüp 1.7 milyon Euro önermişti. Vedat Muriç, Fenerbahçe ile sözlü olarak anlaştığı parayı Galatasaray'dan da istedi ve sarı-kırmızılı kulüp 1.7 milyon Euro yıllık ücreti vermeyi kabul etti. Galatasaray, bonservis teklifini 4 milyon Euro'nun üzerine çekerse Ç.Rizespor'un 'evet' diyebileceği konuşuluyor.

"Gerçekçi paralar istensin"

Vedat Muriç, transferinde istenen rakamlar konusunda A Spor'a açıklamalarda bulundu: "Bonservis bedelimin gerçekçi boyutlara inmesini bekliyorum. Zaten bonservis görüşmeleri yapılıyorsa, bu ayrılacağımın göstergesidir. Gönlüm Galatasaray'da, sürecin tarafları yıpratmamasını diliyorum. Bugün için planlarım arasında yurt dışı yok."

Hedefi Şampiyonlar Ligi

ÇAYKUR Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in Galatasaray'a transfer olmak istediğini söyledi. Kartal, "Vedat Muriç'in gönlü Galatasaray'dan yana ama bizim için her kulüp eşit. Şimdiye kadar gelen en yüksek teklif 2.5 milyon Euro. Galatasaray'dan sözlü, Toulouse'dan resmi teklif geldi. 3.5 milyon Euro da yetersiz bir teklif" dedi. Vedat'ın Galatasaray ısrarının altında Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı yatıyor.

Vedat Muriç, 34 Süper Lig maçında 17 gol, 8 asistle toplam 25 gole katkı verdi