Galatasaray'a 22'lik stoper: Mert Çetin

Tercüman olarak geldiği Galatasaray'da idari menajer yardımcılığına yükselen Mert Çetin, sarı-kırmızılı kulüpte 10 yılı devirdi. Sarıkırmızılıların tanınan simalarından birisi haline gelen Mert'e bu transfer döneminde adaş gelmesi söz konusu. Luyindama-Marcao ikilisine alternatif olacak genç ve yerli yedek stoper arayan sarı-kırmızılı kulüp, Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Çetin'i gündemine aldı.

AHMET ÇALIK TAKASA GİDEBİLİR

Stoper rotasyonuna yaptığı başarılı önerilerle takdir toplayan Galatasaray scout ekibinin de 22 yaşındaki stopere olumlu rapor verdiği ifade ediliyor. Başakşehir'in de durumunu sorduğu Mert için Galatasaray, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Ahmet Çalık'ı takasta kullanmayı, Gençlerbirliği'ni bu şekilde ikna etmeyi planlıyor.

MERT ÇETİN KİMDİR

Gençlerbirliği altyapısından yetişen 22 yaşındaki savunmacı, bu sezon düzenli forma giydi. 25 maçta 1 gol atan Mert, takımının ligin en iyi savunmalarından birisi olmasında pay sahibi oldu.

19 senelik ihmali düzeltmemişler

GALATASARAY'IN 2000 yılında Real Madrid'i uzatmalarda Jardel'in attığı golle devirerek kazandığı UEFA Süper Kupa'ya isminin yanlış işlendiği ortaya çıktı. Tanıtım için Vodafone Park'a gelen kupada sarıkırmızılıların adı 'Galatazaray' olarak yazılmış. Bu hatanın 19 yıldır kupada yer aldığı ancak düzeltilmediği görüldü. UEFA, 2007 yılında da dikkat çeken bu hata için o dönem, "Düzeltilecek" açıklaması yapmıştı.

Ya 11 Eylül ya Mayıs 2021

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'la ilgili davayı 11 Temmuz'a erteledi. Hakim Genel Kurul'daki idari ibrasızlığa ilişkin koyulan tedbir kararını kaldırırsa tüzük gereği sarı-kırmızılı kulüp, 30 gün içinde seçim kararını açıklayacak ve en geç 11 Eylül'de gerçekleşecek kongrede mevcut başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu aday olamayacak. 11 Temmuz'daki duruşmada tedbir kalkmazsa Cengiz, Mayıs 2021'e kadar görevine devam edecek.