Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte TFF açıklaması...

Spor Toto Süper Lig'de 2018 - 2019 sezonunun bitmesinin ardından yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler yeni oyuncu alımı görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan desteklediği takımların yapacağı yaz transferlerini dört gözle bekleyen futbolseverler yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek açıklamayı beklerken araştırmaya devam ediyor. Peki yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak ve ne zaman son bulacak? İşte TFF'den gelen o açıklama...

SÜPER LİG YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

İşte detaylar...