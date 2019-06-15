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Süper Lig sezonu ne zaman başlıyor? İşte açıklaması...

2018 - 2019 sezonunun sona ermesiyle kulüplerin için bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği yaz transfer sezonunun ne zaman başlayacağı konusu internette merak edilerek araştırılıyor. Peki yaz transfer dönemi hangi tarihlerde başlayacak ve ne zaman son bulacak. İşte 'nda yapılan o açıklama...

Giriş Tarihi: 15.6.2019 14:00
Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte TFF açıklaması...

Spor Toto Süper Lig'de 2018 - 2019 sezonunun bitmesinin ardından yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler yeni oyuncu alımı görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan desteklediği takımların yapacağı yaz transferlerini dört gözle bekleyen futbolseverler yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek açıklamayı beklerken araştırmaya devam ediyor. Peki yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak ve ne zaman son bulacak? İşte TFF'den gelen o açıklama...

SÜPER LİG YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

İşte detaylar...

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Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte TFF açıklaması...
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