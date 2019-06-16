Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Teknik direktör Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü ile yollarının ayrıldığını açıkladı. 9 Ocak 2019 tarihinde Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine başlayan Kaplan, kulübün başında çıktığı 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet.

Kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Ankaragücü camiası, yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı başardık. Bir teşekkür de Büyük Ankaragücü taraftarlarına etmek istiyorum. Deplasman, kar, kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edecektir. Eren ve Mert'in de kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşça kal Ankaragücü."