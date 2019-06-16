Bu gençleri satmak ülkeye ihanettir

BUGÜN NELER OLDU

rabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 44. Olağan Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. Satır başları şu şekilde: "Yönetimi devraldığımızda 892 milyon olan borçUEFA'daki dosyamız, 5 milyon Euro aşılmaması gerekirken, 55 milyon Euro aşmamız nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildik. UEFA'ya verdiğimiz savunmada yaptıklarımızı anlattık. Fenerbahçe bizden önce savunma yaptı. Ali Koç çıkınca,dedi. Biz de zaten bu konuda hazırlık yapmıştık. BDDK ile anlaşmanın yapılmasını talep ettiler ki bunda da bir sorun bulunmuyor."BIZ yaptığımız hamlelerle diğer kulüplerin bir adım önünden gidiyoruz.Bugün sokağa çıktığınızda taraflı tarafsız herkes aynısını söylüyor: "Bunu sportif başarı olarak görmüyoruz başarısızlığın bir tık üstü olarak görüyoruz."YUSUF ve Abdülkadir bir kentin futbol felsefesinin yeniden doğuşunun liderleri. Trabzonspor'un dünya futbolundaki marka elçileri. Onlara şu kadar milyon Euro diye bakamayız. Monaco ile Lille teklif yaptı. Onlara "dedim8-10 milyon Euro'lara satmam. Satarsam hem Trabzonspor'a hem Türk futboluna hem ekonomiye ihanet ederim.Ancak gelecek yıl sonunda. Bu sene değil."