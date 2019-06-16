Bu gençleri satmak ülkeye ihanettir

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rabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 44. Olağan Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. Satır başları şu şekilde: "Yönetimi devraldığımızda 892 milyon olan borç 1 milyon 185 bin TL'ye ulaştı.
UEFA'daki dosyamız, 5 milyon Euro aşılmaması gerekirken, 55 milyon Euro aşmamız nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildik. UEFA'ya verdiğimiz savunmada yaptıklarımızı anlattık. Fenerbahçe bizden önce savunma yaptı. Ali Koç çıkınca, "Başkan bizi çok zorladılar, sizin altyapı hamlelerini mutlaka iyi anlat"
dedi. Biz de zaten bu konuda hazırlık yapmıştık. BDDK ile anlaşmanın yapılmasını talep ettiler ki bunda da bir sorun bulunmuyor. 10 gün içinde UEFA kararını açıklayacaktır. Olumsuz karar çıkarsa tahkime gideceğiz."
ŞAMPİYONDAN 1 OYUNCU!
"BIZ yaptığımız hamlelerle diğer kulüplerin bir adım önünden gidiyoruz. Herkesin kendi tercihidir ancak Fransa'yı yenen, İzlanda ile karşılaşan milli takımda ligi şampiyon bitiren takımdan bir tane futbolcu varken Trabzonspor'dan kaç futbolcu olduğu ortadadır.
Bugün sokağa çıktığınızda taraflı tarafsız herkes aynısını söylüyor: "Bu ülkenin futbola bakış açısını değiştirdiniz, gençlere güvenilmesi gerektiğini gösterdiniz."
Bunu sportif başarı olarak görmüyoruz başarısızlığın bir tık üstü olarak görüyoruz."
ONLAR MARKA ELÇİMİZ
YUSUF ve Abdülkadir bir kentin futbol felsefesinin yeniden doğuşunun liderleri. Trabzonspor'un dünya futbolundaki marka elçileri. Onlara şu kadar milyon Euro diye bakamayız. Monaco ile Lille teklif yaptı. Onlara "Kulübün borcu 160 milyon Euro. Bu parayı masanın üstüne koysanız dahi bu sene onları satmayı düşünmüyorum"
dedim.
8-10 milyon Euro'lara satmam. Satarsam hem Trabzonspor'a hem Türk futboluna hem ekonomiye ihanet ederim. Bu çocuklar pırlanta diye geldiniz. O zaman pırlantanın gerçek değerini vereceksiniz.
Ancak gelecek yıl sonunda. Bu sene değil."