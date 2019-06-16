Futbolcudan fazlası olacak

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'de 3. Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertliler, önceki akşam kulüp binasında A Milli Takım Kaptanı ile bir araya geldi.Emre, toplantıda kulüple son detayları görüşüpResmi imza ve açıklamanın önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı gelen bilgiler arasında.Görüşmede Başkan Ali Koç, Emre için "Sen bizim için bir futbolcudan fazlasısın" ifadelerini kullandı.Sarılacivertlilerin kulüp bünyesinde kalmaya devam edip profesyonel futbol yöneticisi olması için gerekli belgeleri toplayacak.Ardından 38 yaşındaki oyuncunun, sportif direktör veya teknik direktör olarak görev alması planlanıyor.