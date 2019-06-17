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'nin ısrarı sürüyor

Toto Süper Lig'de gelecek sezonda üst sıralara oynamayı hedefleyen , transferinde kıran kırana pazarlık yapıyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 13:43
Göztepe'nin Manuel Fernandes ısrarı sürüyor

Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Portekizli oyuncuyu kadrosuna katarak taraftara yaz hediyesi sunmayı planlayan yönetim, 3.2 milyon Euro'dan kapı açan yıldız futbolcudan indirim istedi.

Türkiye'den başka kulüplerin de peşinde olduğu 33 yaşındaki futbolcuyla orta yolu bulmaya çalışan yönetimin transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın da Fernandes'i çok istediği vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'in oyuncunun Türkiye'deki menajeriyle bu hafta içinde görüşme yapması bekleniyor.

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Göztepe'nin Manuel Fernandes ısrarı sürüyor
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