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: 4-0

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'daki (Copa America) C Grubu maçında , 'u 4-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 09:55
Kupa Amerika: Uruguay 4-0 Ekvador

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 3. günündeki C Grubu mücadelesinde Uruguay ile Ekvador, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşılaştı.

Uruguay, Ekvadorlu Quinteros'un 24. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Lodeiro'nun 6, Cavani'nin 33, Suarez'in 44 ve Mina'nın (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle 4-0 kazandı.

C Grubu'ndaki diğer karşılaşma, yarın TSİ 02.00'de Japonya ile Şili arasında oynanacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

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Kupa Amerika: Uruguay 4-0 Ekvador
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