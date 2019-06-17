Simon Kjaer Türkiye’de

İspanya'nın Sevilla takımda forma giyen ve yaz transfer dönemi için adı Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, tatil için rotasını Türkiye'ye çevirdi. Bugün öğle saatlerinde İstanbul'a inen Danimarkalı oyuncu, 2 yıl sarı-lacivertli takımda forma giymişti. 2017 yılının Temmuz ayında Sevilla'ya transfer olan 30 yaşındaki savunmacının İspanyol ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kjaer'in eşi Gollert Kjaer, sosyal medya hesabından İstanbul'u ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafını paylaşarak, "Tatil için güzel şehir" notunu yazdı.