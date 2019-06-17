Trabzonspor'dan Tyler Boyd harekatı

Ankaragücü'ne ara transfer döneminde katılan ve 14 maçta 6 gol, 4 asistlik performansla takımın kümede kalmasında büyük rol oynayan Tyler Boyd için Trabzonspor harekete geçti. İç transferde Hugo Rodallega'dan halen olumlu bir cevap alamayan bordo-mavililer, Fenerbahçe ile el sıkıştığı da iddia edilen 24 yaşındaki kanat forvet için gerekli girişimlere başladı. Geçen sezon Portekiz liginden gelip A.Gücü'nde kiralık olarak oynayan Amerika vatandaşı Boyd'un Portekiz ekibi Guimaraes'le olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Uğurcan Çakır dünyaevine girdi

TRABZONSPOR'UN 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, dün Kübra Ayyıldız ile hayatını birleştirdi. İsviçre'de evlenen çiftin düğününe bordo-mavililerin genç yıldızı Yusuf Yazıcı ve Kamil Ahmet Çörekçi de katıldı. Kız almaya giderken Yazıcı ile kolbastı oynayan damat Uğurcan Çakır, düğünde ise salona getirilen minyatür kalenin başına geçti. Penaltıyı atan Kübra Ayyıldız, şutunu Uğurcan'ın bacakları arasından gole çevirdi.