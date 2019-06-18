Fenerbahçe ligi sallayacak son dakika transfer hamlesi! Eljif Elmas için dev takas yolda

Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe, transferdeki hareketli takımlardan birisi. Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal iş birliği ile yabancı transferlerinde hata yapmak istemeyen sarı kanaryalar, UEFA'dan gelebilecek ceza durumunu da göz önünde bulunduruyor. İtalya ve Fransa Ligi'ni radarına alan Fenerbahçe hakkında ortaya atılan son iddia ise İspanya'dan geldi.

FENERBAHÇE LİGİ SALLAYACAK SON DAKİKA TRANSFER HAMLESİ! ELJİF ELMAS İÇİN DEV TAKAS YOLDA

Bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa'da büyük takımların dikkatini çeken Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin transferdeki en önemli kozlarından birisi durumunda. Atletico Madrid'in ilgi gösterdiği bilinen Elmas için çarpıcı bir takas iddiası ortaya atılırken, gelecek oyuncu için Ersun Yanal'ın da "katkı sağlayabilir" görüşünü bildirdiği bilgisi edinildi.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...