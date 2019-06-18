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'nin yeni teknik direktörü

'e bu sezon yükselen , teknik direktörlük görevi için son olarak Anakaragücü'nü çalıştıran ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 19:33
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Murat Cavcav, daha öncede kırmızı-siyahlı takımda görev alan teknik direktör Mustafa Kaplan ile yönetim kurulu adına görüşme gerçekleştirdi.

Bir yıllığına anlaşmaya varılan Kaplan için 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'Hoş geldiniz' diyor ve anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan
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