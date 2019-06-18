Lecce ile Beşiktaş arasında Burak Yılmaz pazarlığı kızışıyor

Beşiktaş'a devre arası geldikten sonra yakaladığı büyük çıkışla siyah-beyazlıları tekrar şampiyonluk potasına sokan, performansıyla herkesin takdirini toplayan 34 yaşındaki emektar yıldız Burak Yılmaz'a kariyerinin son baharında Avrupa fırsatı çıktı.

İLK TEKLİF GERİ ÇEVRİLMİŞTİ

La Gazzetta dello Sport'un özel haberine göre, Burak Yılmaz Serie A ekibi Lecce'nin ilk teklifine sıcak bakmadı. Ancak bu konuda ısrarcı olan sarı-kırmızılıların sportif direktörü Mauro Meluso dün İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapan Meluso'nın, ilk etapta "Beşiktaş kulübünden bonservisini alıp gelsin" önerisini sunduğu öğrenildi.

48 SAAT İÇİNDE NETLEŞECEK

Burak'ın, maddi sorunlar yaşayan kulüpten ücretini alamadığı ancak Beşiktaş'ın da futbolcusunu bonservissiz bırakmak istemediği ifade edildi. İtalyan kulübünün sportif direktörü Meluso'nun, yönetimle de masaya oturduğu öğrenildi. Pazarlıklar sürerken, bu transferin 48 saat içinde netleşmesi bekleniyor.

ÖNCE TEZKERE ALACAK SONRA KARTAL OLACAK

BEŞİKTAŞ, Karius'un yedeğini buldu: Ertaç Özbir... Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Ertaç Özbir, 11 Haziran'da başladığı askerlik görevini 28 Haziran'da tamamladıktan sonra 2+1 yıllık anlaşmaya imza atarak Beşiktaş'a katılacak. 1,87 metre boyundaki Ertaç Özbir, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası 14'ü ise Süper Lig olmak üzere bu sezon şu ana kadar 18 maçta görev aldı. Süper Lig'de 14 karşılaşmada bin 170 dakika sahada kalan 29 yaşındaki eldiven, 17 gol yerken, 4 maçta ise kalesini gole kapatmıştı. Ertaç, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 390 dakika forma giydi.

DORUKHAN İÇİN LİVERPOOL İDDİASI

ŞAMPIYONLAR Ligi'nin son şampiyonu Liverpool'un Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz ile ilgilendiği iddia edildi. İngiliz basınında transferlerle ilgili yapılan dedikodu sütunlarında yer alan iddiaya göre Dorukhan Toköz'ün Liverpool tarafından takip edildiği ve transfer edilmek istendiği öne sürüldü. The Sun'da yer alan haberde Liverpool'un genç oyuncuyla ilgilendiği iddialarının dikkat çekici olduğu ancak şu ana kadar Liverpool'un resmi bir teklif yapmadığı da vurgulandı