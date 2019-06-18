Son dakika: Michel Platini gözaltına alındı

UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliğinin Katar'a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlük iddiaları nedeniyle bu sabah polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.



2007-2016 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürüten Michel Platini, bu sabah Fransa'da gözaltına alındı. Platini'nin 2020 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi'ne götürüldüğü öğrenildi.



Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası için Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD de aday olmuştu. Turnuva ise Katar'a verilmişti.

Fransız futbol adamı, dev turnuvanın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet almakla suçlanıyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozynin danışmanı da ifade veren isimler arasında.

FIFA Etik Komitesi, 20'ye yakın FIFA yetkilisinin tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına adları karışan FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8 yıl futboldan men cezası vermişti. Ceza süresi daha sonra 4 yıla düşürülmüştü. Cezanın bu yıl sonlanması bekleniyor.

PLATİNİ KİMDİR?

Michel Platini, 21 Haziran 1955 tarihinde Fransa'da dünyaya gelmiştir. Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünü art arda 3 kez kazanan ilk futbolcudur. IFFHS tarafından 20. yüzyılın en iyi 7. futbolcusu seçildi. Birçok kişi tarafından döneminin en şık oyuncularından biri ve gelmiş geçmiş en büyük Fransız futbolcusu olarak gösterilmektedir.

Platini 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Fransa millî futbol takımının bir parçasıydı, ve turnuvanın en iyi futbolcusu seçilmiş ve gol kralı olmuştu. 1978, 1982 ve 1986 Dünya Kupaları'na katıldı, ve ikisinde yarı finale ulaştı. Platini, Alain Giresse, Luis Fernandez ve Jean Tigana Fransızlar tarafından "carré magique" (büyülü kare) olarak gösterilmekteydi.

Bir frikik ustasıydı; millî takımında ve Juventus için birçok ölü topu gole çevirdi. Platini Juventus'da 5 yıl oynadı.

UEFA BAŞKANLIĞI YAPTI

Temmuz 2006'da UEFA Başkanlığına aday olacağını açıklayan Michel Platini, 26 Ocak 2007'de yapılan oylamada Lennart Johansson'un 23 oyuna karşılık 27 oy alarak başkan seçilmiştir.

8 Ekim 2015'te FIFA Etik kurulu, naklen yayın ihalesine fesat karıştırmak ve UEFA Başkanı Michel Platini'ye usülsüz ödeme yapmakla itham edilen FIFA Başkanı Sepp Blatter'le birlikte Michel Platini'nin de görevini 90 günlüğüne askıya almıştır.

Kendisine verilen cezadan dolayı önce FIFA Temyiz Kurulu'na sonra da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a giden Michel Platini beklediği kararı alamayınca UEFA Başkanlığı'nan istifa etti.

FUTBOLDAN MEN CEZASI ALDI

FIFA Etik Komitesi, FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8 yıl futboldan men cezası verdi.

FIFA Etik Komitesi, dünya futbolunu sarsan FIFA ve UEFA'daki yolsuzluk dosyası ile ilgili kararını verdi. Kurul, 20'ye yakın FIFA yetkilisinin tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına adları karışan FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'ye 8'er yıl futboldan men cezası verdi..

Bu kararın ardından Michel Platini FIFA Temyiz Kurulu'na gitti. Temyiz Kurulu'nun cezayı 6 yıla düşürmesinin ardından Platini, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'ne gitti. CAS ise Platini'nin cezasını 6 yıldan 4 yıla düşürdü.Bu ceza ile Michel Platini, futboldan 4 yıl süreyle men edildi.