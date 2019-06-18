Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yukatel Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti

, 'i etti

, geçen sezon Kayserispor'da oynayan savunma oyuncusu 'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 15:28
Yukatel Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Tiago Lopes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Kayserispor'da forma giyen savunma oyuncusu Lopes ile 2 yıl anlaşmaya vardıklarını dile getiren Atilla, "Transfer çalışmalarını başkanımızın hedefleri doğrultusunda yapıyoruz. Topbaşı yapıncaya kadar transferlerimiz sürecek. Yeni transferlerimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Lopes ise Denizlispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, Süper Lig'de başarılı işlere imza atacaklarına inandığını kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Workup Girişimcilik Programı 4. dönem mezunlarını verdi
Workup Girişimcilik Programı 4. dönem mezunlarını verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yukatel Denizlispor, Tiago Lopes'i transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN